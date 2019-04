Bislang werben bayerische Politikerinnen und Politiker mit "Laptops und Lederhosen" für den Freistaat – also High-Tech-Industrie und konservative Folklore. In Zukunft könnte es in der Image-Werbung "Bavaria und Bienen" heißen. Zumindest, wenn es nach Ministerpräsident Markus Söder ginge. Denn der CSU-Politiker inszenierte sich zuletzt auffällig oft als grüner Landesvater.