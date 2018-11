In den Texten geht es dementsprechend oft um Lebensfreude und heiße Partynächte - aber häufig auch um Begierde und Sex. Und weil es deutlich mehr berühmte Reggatoneros, also männliche Sänger, gibt, singen vor allem Männer über Sex mit Frauen. Das kann dann so klingen: "Ich drück dich auf den Boden, zieh dich an den Haaren, benutz dich wie einen Besen und du heulst wie ein Wolf", rappt Lui G in "La Groupie“. Reggaeton-Sänger Maluma - mit Shakira auf dem Song "Chantaje” zu hören - singt im Refrain zu "Cuatro Babies": "Ich liebe meine vier Babes. Sie machen für mich immer alles, was ich will. Ficken mit mir, wenn ich es ihnen sage und von keiner kommt ein 'aber'."