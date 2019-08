Am Nachmittag des 26. Juli betritt Damir H. einen Kölner Getränkeladen. In seiner Hand: eine Hundetasche.

Wenig später will er das Geschäft wieder verlassen. In seiner Tasche: 47 Dosen Red Bull. An einer der Seiten der Transportbox verläuft ein feines Netz, das einem Hund ausreichende Sicht und Atemluft verschaffen soll. In diesem Fall jedoch ermöglicht das Netz vor allem leichte Sicht auf die 15 Liter Energy Drink. H. wird erwischt – und steht bereits vier Tage später vor Gericht.