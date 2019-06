Die Sloweninnen und Slowenen in Kärnten-Koroška sollten verdeutscht werden. Ihre slowenische Identität sollten sie für eine deutsche, ihre slowenischen Namen für deutsche Namen aufgeben. An die Häuser hängten die Nazis Plakate mit einer Warnung: "Der Kärntner spricht deutsch!". Ana wusste: Die Nazis würden niemanden verschonen.

Wer sich weigerte, wurde verfolgt und ausgelöscht.



Als Ana 19 war, kamen die Nazis in der Nacht auf den 14. April 1942 nach Ludmansdorf-Bilčovs. Sie klopften an Haustüren, packten fünf Familien aus dem Ort in einen Bus und verschleppten sie: erst in ein Sammellager, dann in deutsche Konzentrationslager. An nur zwei Tagen wurden 186 slowenischsprachige Familien deportiert, über 1300 Menschen. In den Monaten darauf kamen die ersten kommunistischen Tito-Partisanen über die Drau, um gegen die Nazis zu kämpfen. Viele stammen aus Jugoslawien, andere waren im Heimaturlaub desertierte Soldaten.