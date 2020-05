Für Lewandowsky reichen ihre Aussagen trotzdem nicht, um sie als Rechtspopulistin einzuordnen. Bei Linnéa gebe es zwar Hinweise auf Verschwörungstheorien wie die der grünen Lobby, "aber sie stellt das politische System nicht infrage, sie vertritt keine Anti-Establishment-Haltung". Die AfD hingegen sei nicht nur eine rechte, sondern eine rechtspopulistische Partei. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie den etablierten Politikern und Parteien abspricht, den “Willen des Volkes” zu vertreten. Das zeige sich auch in den Äußerungen wie denen des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke. "Er hat etwa deutlich gemacht, dass er einen autoritären Staat will", sagt Lewandowsky, "dergleichen finden wir in den Aussagen von Frau Findeklee nicht".

Linnéa selbst bezeichnet sich als konservativ und sagt, sowohl links als auch rechts seien legitime Positionen. Das gelte aber sowohl bei AfD als auch bei der Linkspartei nicht für die extremen Strömungen. Die Grenze zum Rechtspopulismus zieht sie "bei der Radikalität der Forderung, der Sichtweisen, dem Umgang mit politischen Gegnern." So kritisiert sie, dass die AfD pauschalisiere, gerade wenn es um Muslime ginge. Doch sie hält nichts davon, die Partei "pauschal als rechtsextrem abzustempeln". Nur einzelne Akteure sehe sie kritisch. Wen sie damit meint, will sie aber nicht sagen.

Wer ist in der Mitte der Gesellschaft?

Während sie sich von links immer wieder klar abgrenzt, macht sie das bei der AfD nicht. Warum nicht? "Ich vertrete zunächst einmal die Positionen, die ich für richtig halte. Die werden dadurch, dass sie auch von Menschen links oder rechts von mir geteilt werden, nicht falsch. Ich sehe grundsätzlich keine Notwendigkeit, mich von in meinen Augen richtigen Positionen abzugrenzen."

Die Rassismusforscherin Katharina Rhein hält es für einen Fehler, bestimmte Positionen nur bei den extremen Rechten zu suchen. Rhein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht zu rassismuskritischer Pädagogik. Sie bringt den "Extremismus der Mitte" ins Spiel: "Damit ist unter anderem gemeint, dass es zu kurz gedacht ist, rechte Haltungen, die zum Beispiel durch Rassismus oder Antifeminismus gekennzeichnet sind, allein bei der extremen Rechten zu verorten. Entsprechende Haltungen durchziehen die Gesamtgesellschaft. Sicherlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber Positionen der extremen Rechten haben eben diverse Anknüpfungspunkte."