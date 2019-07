Nach der Veröffentlichung erhielt er handgeschriebene Briefe mit Morddrohungen, Beleidigungen per Fax und ungewollte Bestellungen. Peters hat viel erlebt, schon früher wurde er für Peng-Aktionen angegriffen. Unbekannte riefen in seinem Namen die Polizei an und täuschten ein Verbrechen vor. Offensichtlich sollte er eingeschüchtert werden. Noch heute ist er sich nicht sicher, wer ihn alles im Blick hat.

Er ist nicht der einzige Betroffene, dem es so geht. Auch der Stuttgarter Journalist Max A. erfuhr erst auf Umwegen von einer ehrenamtlichen Beratungsstelle, dass Rechtsextreme ihn offenbar als Feind erfasst hatten. Kurz darauf begannen wochenlange Anrufe von unterdrückten Nummern. Anders als Jean Peters oder Erik Marquardt stand er bislang nie groß in der Öffentlichkeit. Um Probleme zu vermeiden, möchte er anonym bleiben.

Die Veröffentlichung der Liste machte den 32-Jährigen vermutlich noch nervöser als die beiden anderen. Inzwischen wissen seine Nachbarn, dass sie darauf achten sollen, ob Unbekannte längere Zeit vor dem Haus verbringen oder etwas Verdächtiges in den Briefkasten werfen.

Nach der Veröffentlichung der Liste schaute Max wochenlang, ob die Radmuttern seines Autos noch festsitzen.

Der Lokaljournalist beschäftigt sich vor allem mit Kultur. In seiner Freizeit bloggt er über Techno-Partys und neue Schallplatten. Wie landete sein Name also auf der rechten Feindesliste – und vor allem warum? Bis heute weiß er darauf keine Antwort.

Wie Jean vermisst auch Max staatliche Beratungsangebote und den erkennbaren Willen zur Aufklärung. Nachdem er den Fall anzeigte, wurde zwar ermittelt. Inzwischen stellte die Staatsanwaltschaft aber das Verfahren ein. Zur Begründung hieß es, der Journalist habe im Impressum seines Musikblogs selbst Kontaktdaten genannt. Eine Veröffentlichung sei deswegen nicht strafbar und schließlich auch von ihm selbst ermöglicht.

"Wenn man so argumentiert, müssen sich die Opfer rechtfertigen", meint Max und verweist auf die Impressumspflicht. "Es ist unerträglich, mit welcher Gleichgültigkeit die Behörden auftreten."

Aus Sicht von Polizei und Innenministerium gibt es dagegen zu viele Listen und zu viele Betroffene, um wirklich von einer Gefahr auszugehen. Die Dokumente seien oft hastig zusammenkopiert, manche Informationen seien schon alt.

Doch lässt sich wirklich ausschließen, dass nicht doch irgendwann Einzelpersonen die Daten nutzen und dann zuschlagen?

Matthias Quent rät dazu, die Feindeslisten auf jeden Fall ernstzunehmen. Der Soziologe forscht am Jenaer Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft zu rechtsextremen Strukturen. Er weiß, dass mehrere Listen in rechten Netzwerken kursieren. Gefährlich seien vor allem die, die knapp gehalten sind. "Klar schweben nicht alle in Lebensgefahr, die auf einer Liste mit 25.000 Namen stehen", sagt Quent, "aber es gibt auch kleine und geheime Listen, und da wird es für den Einzelnen, der draufsteht, schon bedrohlich."