Schauspieler Daniel Kaluuya: "Geld motiviert mich nicht"

Der "Queen & Slim"-Hauptdarsteller im Interview über Rassismus, Hollywood und seine Pläne

Aus einem harmlosen Tinder-Date wird nach einer rassistischen Polizeikontrolle eine Verfolgungsjagd durch die USA – und eine große Liebesgeschichte: "Queen & Slim", das Kino-Regiedebüt der Grammy-prämierten Musikvideo-Legende Melina Matsoukas (bekannt unter anderem für Beyoncés "Formation"), erzählt die Geschichte eines zwiegespaltenen Amerikas. Eines Landes, das mit Filmen wie diesem dringend benötigte Erzählungen und lange übersehene Heldenfiguren präsentiert bekommt. (SPIEGEL)

Dabei ist der Hauptdarsteller Daniel Kaluuya (Oscar-nominiert für "Get Out") gar kein US-Bürger, sondern Brite. Im Interview erzählt der 30-Jährige, wie das beim amerikanischen Publikum ankommt – und welche Pläne er in Hollywood noch hat.

bento: "Queen & Slim" handelt von Polizeiwillkür und Rassismus, ist Liebesdrama und Roadmovie, erzählt in coolen, stylischen Bildern. Ist das der perfekte Film über die Vereinigten Staaten von heute?



Daniel Kaluuya: Puh, das kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass unsere Regisseurin Melina Matsoukas die perfekte Filmemacherin ist, um diese Geschichte zu erzählen. Das Kino fängt gerade an, die ganze Welt zu zeigen, und nicht nur das, was weiße Entscheider wahrnehmen. Melina ist – nicht nur im übertragenen Sinne – ein Kind des Hip-Hops, aufgewachsen in der Bronx. Für eine zeitgemäße, junge und coole Geschichte über ein solches afroamerikanisches Paar gab es keine bessere als sie.

bento: Als du vor ein paar Jahren in "Get Out" die Hauptrolle spieltest, wo es auch um Rassismus in den USA ging, gab es ein paar kritische Stimmen – darunter Samuel L. Jackson – die sich beschwerten, dass du eben kein Amerikaner, sondern Brite bist...



Daniel: Stimmt, das hat mich damals ein wenig irritiert und traf mich unerwartet. Aber ich habe das dann so hingenommen und mich einfach darauf konzentriert, nach vorne zu blicken.

Es ist ja nicht so, dass ich mir bei einer solchen Rolle vornehme, einen musterhaften Afroamerikaner zu spielen. Sondern eine spezifische Figur, also in "Queen & Slim" eben diesen Kerl aus Cleveland, der im Supermarkt arbeitet und auf Tinder-Dates geht. Da geht es mir dann darum, aus was für einem Elternhaus er kommt oder auf welche Schule er gegangen ist, nicht darum, dass er Amerikaner ist.