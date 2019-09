Während Nutzerinnen und Nutzer bei Facebook und YouTube mittlerweile damit rechnen müssen, für Hassbotschaften oder verfassungsfeindliche Äußerungen gesperrt oder gar ganz gelöscht zu werden, verwehrt sich Telegram der Kooperation mit Regierungen, sagt Martin. Für seine geheimen Chats bietet der Dienst gar eine Selbstzerstörungsoption, Nachrichten löschen sich nach kurzer Zeit selbst. "Das erlaubt Nutzern natürlich auch, komplett verfassungsfeindliches Zeug ganz ohne Sorge posten zu können", sagt Digitalexperte Martin.

Es ist wohl das, was dem Rechtsextremen Sellner an den "Katakomben des Infokrieges" gefällt. Es ist auf jeden Fall das, was Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" viele Jahre gefiel. Über Hunderte Kanäle verschickten die Islamisten täglich Propagandamaterial und Enthauptungsvideos und vernetzten sich.