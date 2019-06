Als meine Eltern mir eines Tages in einem Nebensatz mitteilten, dass sie die AfD unterstützen und auch wählen, war ich schockiert, irritiert, traurig und enttäuscht. Ich erkannte meine eigenen Eltern fast nicht wieder. Für mich ist das paradox: Wie kann man sich selbst für aufgeschlossen und weltoffen halten und das in vielen Aspekten auch zeigen – aber auch extrem islamophob sein? Auf der einen Seite einen schwulen Sohn haben, auf der anderen die traditionelle Familie als Leitbild okay finden? Inzwischen haben sie sich immer mehr radikalisiert und glauben selbst die absurdesten Verschwörungstheorien.