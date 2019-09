Auf YouTube wurde das Video zu "Susamam" in weniger als einer Woche bereits mehr als 20 Millionen Mal gesehen. Viele interpretieren es als Generalabrechnung mit dem System von Recep Tayyip Erdogan. Ganz so würde es Deniz allerdings nicht formulieren. "Was wir im Video ansprechen, geht alle Menschen in der Türkei an", sagt Deniz, "ganz unabhängig von der politischen Haltung eines Einzelnen."

Deniz ist die einzige Frau im Projekt der Rapper. Ihr Part beginnt genau in der Mitte des Videos. Der Beat hält kurz inne, Deniz erklimmt mit einer Gitarre die Bühne. Dann singt sie über Frauenrechte.