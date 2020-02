In der EU gilt derzeit das Dublin-III-Abkommen. Es regelt, dass Asylverfahren in der Hand je eines EU-Staates bleiben sollen – was vor allem die Länder am Mittelmeer und Ungarn als Haupteinreiseländer stark belastet und Länder im Norden wie Deutschland oder Dänemark aus der Verantwortung entlässt.

Ein renoviertes EU-weites Asylrecht ist dringend notwendig – sonst ist die Idee Europa bald nichts mehr wert.

Dass Ursula von der Leyen mit ihrem großen Wurf kaum vorankommt, ist allerdings nicht verwunderlich. Als sie ihr neues Kabinett festzurrte, war für das Thema Migration kein eigener Posten vorgesehen. Stattdessen wird die Migration künftig in einem neu geschaffenen Ressort mit dem Titel "Protecting our European Way of Life" mitverhandelt – eine Art europäisches Heimatministerium.