Warum "Phantastische Tierwesen" für mich niemals den Zauber von Harry Potter haben wird

Fünf Gründe, warum die Filme mich kalt lassen.

In meiner Grundschulzeit hatte ich einen Freund, dessen größtes Hobby Lesen war. Als ich ihn an einem Nachmittag besuchte, gab er mir eines seiner Lieblingsbücher mit nach Hause: "Harry Potter und der Stein der Weisen". An diesem Tag wurde ich zum Fan.



Das war in meinem ersten Schuljahr. Von da an begleitete mich "Harry Potter" meine ganze Kindheit und Jugend. So, wie ich mit den Büchern das Lesen lernte, lernte ich später mit ihnen Englisch, als ich sie zum ersten Mal im Original las.

Schließlich kam der letzte Film ins Kino, damals war ich 15. Neben mir saß eine junge Frau im Kinosessel, und als der Abspann über die Leinwand rollte, sagte sie völlig ergriffen zu ihrem Freund: