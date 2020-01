Da sitze ich also in dieser 0815-Bar, führe Smalltalk über alles mögliche und schlürfe an meiner eiskalten Maracujaschorle.

"Woher kommst du eigentlich, dein Nachname klingt so exotisch?"

"Papa aus Palästina! Wieso?"

"Och ne! Du bist also Kanake…"

Das Date war schneller vorbei als der ursprüngliche Swipe. Was blieb: Ein unangenehmer Nachgeschmack. Aus ihrem Mund klang das Wort "Kanake" so abwertend – dabei benutzte ich es selbst oft. In meinen Augen bedeutet Kanake Mensch mit südländischen, besonders türkischen oder arabischen Wurzeln – und Rassismuserfahrungen. Es fühlt sich beflügelnd an, endlich ein Wort für meinesgleichen gefunden zu haben.