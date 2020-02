Während mir in Togo eine Sonderbehandlung zugutekommt, wird in Deutschland meine Zugehörigkeit angezweifelt. "Wo kommst du denn wirklich her, also so richtig?" Diese Frage wird mir nur deswegen gestellt, weil die Antwort, dass ich aus Deutschland komme – der Heimat meiner Mutter, dem Land, in dem ich aufgewachsen bin – nie genug ist.

Manchmal frage ich mich, ob weiße Männer in Deutschland so bevorzugt werden wie ich in Togo. Weiß ist auch in den meisten afrikanischen Ländern die bevorzugte Hautfarbe. Je näher du dich am weißen Ideal bewegst, desto mehr Vorteile gibt es im Alltag. Wie sehr die Macht des Weißseins über nationale und kontinentale Grenzen hinausgeht, merke ich hier jeden Tag.