"Der Absender kennt zwar unsere Adresse nicht, aber die ist nicht schwierig herauszufinden. Es muss mir ja nur jemand nach dem Einkaufen nach Hause folgen. Ich habe Angst, dass uns etwas passiert", sagt sie.

Auch Aminas Besuch bei der Polizei blieb ohne Ergebnis. "Sie haben mir gesagt, dass ich denjenigen anzeigen kann, der das Foto des Briefes gepostet hat – also den SPÖ-Politiker, der auf Rassismus hingewiesen hat. Das wollte ich natürlich nicht." Amina muss fast lachen, als sie vom Vorschlag der Polizei erzählt. "Dass jemand mein Foto in diesem Kontext verwendet, könne ich nicht zur Anzeige bringen", erzählt sie.

Die zuständige Polizei-Pressestelle erklärte gegenüber bento, dass sie den Fall aktuell nicht konkret nachvollziehen könne, aber Betroffene in einer solchen Situation eigentlich an die Opferberatung "Weißer Ring" verwiesen würden.

Die beiden jungen Frauen sind enttäuscht von den Reaktionen der Polizisten. Überrascht sind sie nicht.

Beide Frauen haben schon oft Alltagsrassismus erlebt – und hatten deshalb schon öfter Kontakt mit der Polizei. Kübranur ruft diese nur, wenn jemand handgreiflich wird, einmal hetzte jemand seinen Hund auf sie. Über verbale Anfeindungen sagt sie: "Wenn mich jemand doof anmacht, ignoriere ich es einfach." Amina hingegen will gegen jede Form rassistischer Hetze vorgehen. Sie zeigt jede zugeraunte Beleidigung und offene Anfeindung an. "Ich möchte den Menschen, die meinen, mich rassistisch beleidigen zu können, wenigstens zeigen, dass ich es mir nicht gefallen lasse. Ich will nicht den Rest des Tages mit einem schlimmen Gefühl im Bauch herumlaufen. Ich möchte mich wehren und ich möchte sie wenigstens in den Schreck versetzen 'Ich wurde angezeigt!'."