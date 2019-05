Fühlen

Wir sind in jeder Situation anders – aber wer sind wir wirklich?

Wo ist eigentlich dieses "Ich", von dem alle immer reden?

Unser Innenleben ist häufig eine kompliziert Kiste. Eine Seite in uns will Job und Sicherheit, die andere Freiheit und Möglichkeiten. Ein Teil will die Beziehung retten, die andere sie beenden. Wir fühlen uns geborgen in der Vorhersehbarkeit alter Freundschaften und gleichzeitig davon erdrückt.

Und jedes Mal, wenn wir an Weihnachten zu unseren Eltern fahren, fragen wir uns: Warum ändert sich hier eigentlich nie was, wenn ich doch so anders geworden bin?

"Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm' nur viel zu selten dazu", sang Udo Lindenberg vor zehn Jahren gemeinsam mit Jan Delay. Eigentlich stammt der Satz vom österreichisch-ungarischen Schriftsteller Ödön von Horvàth. Nachempfinden können ihn sicher viele.

Wir sind Kinder, Freunde, Partnerinnen und Partner, Mütter oder Väter, Kolleginnen oder Kollegen – und überall ein bisschen anders.

Wir erfüllen Rollen, die andere uns zuweisen. Was, wenn sich diese widersprechen? Und welche davon bin wirklich "Ich"?

Das habe ich Eric Lippmann gefragt. Lippman ist Professor für Angewandte Psychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und Autor des Buchs "Identität im Zeitalter des Chamäleons".

In meinem Abi-Jahrbuch stand in dem Bereich, wo andere etwas über mich schreiben konnten: "immer so entspannt". Meine Familie würde wahrscheinlich lachen, wenn sie das liest. Zu Hause gehe ich schnell an die Decke, obwohl ich gar nicht so bin. Oder doch?

Die Aussage "So bin ich" ist schon der falsche Ansatz. Eher würde ich sagen: "So verhalte ich mich." Verhalten ist immer auch abhängig vom Kontext. Der Soziologe Erving Goffmann schrieb schon in den Fünfzigerjahren: "Wir alle spielen Theater." Wie Schauspieler im wahren Leben nehmen wir nicht nur eine, sondern viele soziale Rollen ein.

Zu Hause bin ich immer die kleine Schwester, die Tochter und das jüngste Kind. Warum werde ich dort wahrscheinlich nie aus dieser Rolle rauskommen?

Weil wir Verhaltensmuster schon in unserer Kindheit lernen. Das ist wie beim Sport oder Autofahren: Die Bewegungen führen wir irgendwann nicht mehr bewusst aus. Es bilden sich so was wie neuronale Autobahnen im Gehirn, die bestimmte Reaktionen vorgeben. Da reicht ein Schlüsselreiz und das alte Muster wird aktiviert.

Die ersten Jahre eines Menschen sind prägend. Schon hier bilden sich neuronale Muster, aus genetischen Informationen und vor allem aus Erfahrungswerten. Umlernen ist dabei grundsätzlich schwieriger als Neulernen. Das ist wie im Dschungel: Es braucht einiges an Risikobereitschaft und Absicht, um einen bestehenden Pfad zu verlassen und stattdessen einen neuen zu ebnen.

Wie schaffen wir das trotzdem?



Dafür müssen wir unsere Muster erkennen und wissen, was sie auslöst. Beispielsweise zu Hause: Es gibt einen Schlüsselreiz – der Vater fragt einmal zu viel, ob Sie jetzt mehr Geld verdienen, die Mutter, ob Sie wirklich keinen Hunger haben –, der Wut oder negative Emotionen in Ihnen auslöst. Diesen Schlüsselreiz müssen wir herausfiltern, uns eine alternative Reaktion zurechtlegen und diese beim nächsten Mal anwenden. Wir nennen das "Problemlösungsgymnastik".