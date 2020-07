"Ich erinnere mich an eine Situation vor einer Clubtür in Regensburg. Ich war mit einem (ebenfalls weißen) Freund da und eigentlich waren wir beide zu jung, um reinzukommen. Vor uns in der Schlange stand eine Gruppe von migrantisch markierten Jungs an, die von den drei weißen Türstehern schikaniert und abgewiesen wurden. Mein Freund und ich sind dann einfach an den Türstehern vorbei, ohne Kontrolle, und haben zu Snoop Dogg und Jay-Z getanzt. Heute würde ich das nicht mehr machen.