"Ich habe das Wort zum ersten Mal in der dritten Klasse gehört. Ich bin über den Pausenhof gerannt und habe, weil ich ziemlich tollpatschig war, den Ball eines anderen Drittklässlers versehentlich weg geschossen. Der Junge hat mich dann einen 'N-Wort' genannt. Das habe ich eigentlich nur so zur Kenntnis genommen, weil ich ja gar nicht wusste, was das eigentlich bedeutet. Ich habe es meiner Mutter auch erst zwei oder drei Tage später erzählt. Sie hat mich darüber aufgeklärt, was das bedeutet, was überhaupt dahinter steckt. Ich habe verstanden, dass es sehr, sehr negativ konnotiert ist. Mir ist die Bedeutung dann eben so klar geworden, wie es einem Drittklässler werden kann.

Meine Mutter hat es bei meiner Klassenlehrerin gemeldet. Es wurde aber nicht weiter verfolgt, weil es als Bagatelle galt. Das hat mir gezeigt, dass es in den Augen anderer Menschen nicht als besonders drastisch angesehen wird. Obwohl es für mich und auch für meine Mutter, die ja noch eher damit leben musste, sehr einschneidend war. Einfach, weil es der erste Moment war, in dem ich von Menschen als anders wahrgenommen wurde.

In dem Moment selbst war ich nicht traurig. Aber wenn man älter wird, wirkt das nach. Ich hatte durch solche Vorfälle das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich dazugehöre. Das war wirklich schwierig zu verarbeiten, besonders, als ich noch ein wenig jünger war. Ich glaube, das kann ich jetzt besser.



Ich lebe in Berlin, und mir begegnet das Wort hier nicht so häufig. Ich war einmal bei einem Fußballspiel von Hertha BSC, mit dem Spieler Salomon Kalou. Ein älterer Fan vor mir hat lautstark das N-Wort geschimpft und geschrien. Ich war perplex und konnte nicht wirklich reagieren. So geht es mir oft, wenn mir im Alltag Rassismus begegnet. Ich bin nicht besonders schlagfertig in diesen Momenten und bin einfach überrumpelt.

Ich studiere Politikwissenschaft, da gibt es die Strömung der postkolonialen Theorie. Die befasst sich genau mit solchen Dingen. Ich finde, es spricht nicht für die Menschen, die ein Wort unreflektiert konsumieren, das so einen extrem rassistischen Unterton hat. Das Argument 'das haben wir schon immer benutzt' finde ich erschreckend, weil da eine extreme Ignoranz mitschwingt. Das Wort wurde benutzt, um Menschen zu marginalisieren und zu entmenschlichen."