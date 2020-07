Für Daniel Gyamerah war es keine Überraschung. Rassismus ist ein Thema, das ihn schon sein ganzes Leben begleitet. Schon in seiner Kindheit, später beim Studium in Konstanz und schließlich in Berlin habe er gespürt, dass ihn das Thema anders beschäftige als seine Mitmenschen, sagt er. Bei seinem Master an der renommierten Hertie School of Governance sei er der einzige schwarze Studierende aus Deutschland gewesen. "Rassismus gegen Schwarze Menschen hat in unserem Studium keine Rolle gespielt", erinnert sich Daniel.



Nicht ernstgenommen oder sexualisiert

Auch Nana kennt solche Erfahrungen. Als Frau sei sie in Start-ups und Unternehmen ohnehin oft in der Minderheit gewesen. Als Afrodeutsche gleich doppelt. Schon als Kind habe ihr Vater ihr eingebläut, dass sie drei Mal so viel leisten müsse, wenn sie auf Augenhöhe wahrgenommen werden wolle. "Ich habe das verinnerlicht."

Nicht immer war es offener Rassismus, der ihr entgegenschlug. In Meetings seien ihre Gesprächspartner oft regelrecht begeistert. "Ich werde regelmäßig angeflirtet, wenn ich über meine Arbeit spreche. Erfolgreiche Schwarze wie ich werden oft hypersexualisiert", erzählt sie.

Statt Beautyfirmen sprang Coca-Cola ein

Diversity ist in der Wirtschaft seit einigen Jahren schwer angesagt. Werbeanzeigen, Kampagnen und und Karrieremessen werben mit ethnischer Vielfalt und Offenheit für nicht-weiße Menschen. Doch in der Praxis bleiben die Versprechen oft ein Feigenblatt. "Wir gelten doch nur als Deko", sagt Nana, wenn sie von ihren Erfahrungen berichtet. "Die Diskussion blendet oft auf, dass auch schwarze Menschen sehr unterschiedlich sind", sagt Daniel. "Wer in der dritten Generation hier lebt und studiert hat, macht andere Erfahrungen als ein queerer Geflüchteter aus Somalia."

Mit ihrer Plattform war Nana schon zweimal in London eingeladen, erzählt sie. "Wir hätten dort gleich anfangen können. Aber ich will es in Deutschland schaffen, weil ich hier ein Problem sehe, das gelöst werden muss." Schon bei der "Curl Con" bekam sie das Desinteresse vieler Beautyfirmen zu spüren. Bei der Sponsorensuche erhielt sie reihenweise Ablehnung, weil der deutsche Markt für Afro-Haarpflege zu unbekannt sei. Am Ende sprang Coca-Cola ein.

Darf man mit den Problemen Schwarzer Geld verdienen?

Nicht allen in der Community gefällt, dass die 28-Jährige mit den Bedürfnissen schwarzer und nicht-weißer Mitmenschen Geld verdienen will. "Viele Betroffene finden, dass Pro-Black-Aktivismus auch antikapitalistisch sein muss", sagt Nana. "Das ist ihre Meinung. Aber ich bin Unternehmerin. Ich will erfolgreich sein und in der Wirtschaft dafür sorgen, dass sich etwas verändert."

Fast ein Jahr lang hat sie mit ihrem Team Informationen zusammengetragen, für welche Menschen "StyleIndi" interessant sein könnte. Auch andere, nicht-weiße People of Color sollen die Plattform später einmal nutzen können. Doch die Ergebnisse des Afrozensus könnten ihr dabei helfen, die Perspektiven der schwarzen Community noch glaubwürdiger aufzuzeigen. "Schwarze Menschen geben in den USA durchschnittlich dreimal mehr Geld für Beauty-Produkte aus", sagt Nana. Für viele ist das eine schlechte Nachricht, für Nana ist es eine Chance.

Es geht nicht nur um Betroffene

Für Daniel Gyamerah soll der "Afrozensus" vor allem zeigen, dass Rassismus ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem ist. Auch in Deutschland. Die Ergebnisse könnten aufzeigen, dass es in der Community trotz verschiedener Sprachen und Erfahrungen viele Gemeinsamkeiten gibt. Von diesen Erkenntnissen könnte die gesamte Gesellschaft profitieren, so seine Meinung – vielleicht auch Horst Seehofer.