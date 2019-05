Rassismus auf dem Feld?

Felix trainiert mittlerweile ein Team, das sich in einem nobleren Hamburger Stadtteil befindet, wie er sagt, früher hatte er aber auch mit Mannschaften aus sozialen Brennpunkten zu tun. Rassismus auf dem Platz oder am Spielfeldrand habe er dabei jedoch nicht erlebt, beteuert er – egal aus welchem sozialen Umfeld seine Spieler stammten. Dario sei schon einmal Zeuge geworden, wie sein Vater rassistisch beleidigt wurde, sagt er. "Ich kann mich an eine Aktion erinnern, in der mein Vater, der mich damals trainierte, von einem gegnerischen Elternteil mal als 'blöder Kanake' betitelt wurde." Darios Vater sei ruhig geblieben und nicht darauf eingegangen. "Wenn man nicht reagiert, zeigt das wahre Stärke", sagt er.

In der Kabine komme es in Darios Mannschaft schon manchmal zu Auseinandersetzungen. Rassismus sei dies aber nicht, meint er. "In unserem Team gibt es viele unterschiedliche Nationalitäten und natürlich macht man sich untereinander mal über die Stereotypen der einzelnen Ethnien lustig. Das beruht dann aber auch immer auf Gegenseitigkeit."

Doch empfinden das tatsächlich alle Beteiligten so?

Und wie steht es um die Empfehlungen, die Gerd Wagner in seiner Bilanz forderte? Werden Team-Betreuer dafür sensibilisiert, Rassismus und Extremismus zu erkennen und zu vermeiden? Positionieren sich Vereine klar gegen Diskriminierung? Laut Felix waren pädagogische Inhalte bisher in keiner Prüfung eines Trainerlehrgangs Thema: Die Inhalte beschränkten sich immer noch ausschließlich auf das Fußballerische.

Die 21 deutschen Landesverbände haben mittlerweile alle einen Integrationsbeauftragten.

Und auch innerhalb Felix' Verein gebe es Menschen, die sich mit diesen Problemen auseinandersetzten, sagt er.

Der DFB scheine in den vergangenen Jahren viele Schritte in die richtige Richtung gemacht zu haben, erzählt Dario: "Bei einem Auswärtsspiel beim TSV Wedel hing ein riesiges 'Refugees Welcome'-Plakat am Fußballplatz. Und auch in meinem Verein hat sich ein Betreuer für Flüchtlinge eingesetzt. Wir haben zum Beispiel einen Nordafrikaner in unsere Mannschaft aufgenommen."

In der Frage, was den meisten Einfluss auf junge Sportler habe, sind beide Jugendtrainer gleicher Meinung: Es seien die Anti-Diskriminierungs-Werbespots, die unter den Namen "Say no to racism" und "#EqualGame" fast vor jedem großen internationalen Fußballspiel liefen. "Wenn die Kids Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sehen, die in Nahaufnahme 'Say no to racism' sagen, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn das ein Trainer oder Sozialarbeiter tun würde", sagt Felix. Diese Kampagnen seien der richtige Weg und trügen einen großen Teil zur friedlichen Atmosphäre auf den Fußballplätzen bei. Man müsse als Trainer Toleranz und Freundlichkeit an "seine Jungs" weitergeben, findet er. "Und wenn man dabei noch von den Weltstars im Fernsehen unterstützt wird, ist das natürlich super."

Für Wagner ist der Kampf gegen den Rassismus noch nicht vorbei

Gerd Wagner allerdings warnt vor einer hohen Dunkelziffer rassistisch motivierter Taten. "Die wenigsten Vorfälle werden gemeldet. Besonders im Amateur-Bereich wird vieles einfach unter den Teppich gekehrt", sagt er, der selbst lange Jugendmannschaften trainierte. Das Problem sei, dass Beleidigungen auf dem Platz immer noch meist folgenlos blieben. "Würden sich Menschen bei der Arbeit so verhalten wie auf dem Fußballplatz, wären sie morgen arbeitslos."

Dazu käme, dass immer mehr politisch motivierte Konflikte auf dem Fußballplatz ausgetragen würden. Gerd Wagner teilt sich sein Frankfurter Bürogebäude mit dem jüdischen Turn- und Sportverband Makkabi. "Fast jede Woche höre ich dort von neuen Vorfällen," sagt er. Der DFB setze zwar viel auf öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, bei den kleinen Vereinen in Deutschland käme aber nicht wirklich Hilfe an.

*Name geändert – der echte Name ist der Redaktion bekannt.