Dunkle Araber und/oder Schwarze Muslime sind so unsichtbar, dass ich erst als Erwachsener bei einem Besuch Palästina in herausfand, dass ich mit meiner braunen Haut und meinem krausen Haar eigentlich genau wie ein "Einheimischer" aussah. Vorher hielt ich Araberinnen und Araber tatsächlich für das, was ich aus den arabischen Nachrichten kannte. Aber auch wenn ich wegen meiner Hautfarbe nicht fremdgemacht werde, geht sie mit einer Abwertung einher.

Ich erinnere mich an meine Zeit als Austauschstudent in Dschnenin im palästinensischen Westjordanland, wo ich meinem Mitbewohner, einem hellhäutigen palästinensischen Studenten, Bilder von meinen Eltern zeigte. Er sah zuerst meine Mutter und war überrascht, dass sie so hellhäutig – und deswegen "hübsch" – war. Er meinte das als Kompliment, aber ich war verwirrt. Als ich ihm ein Bild von meinem Papa zeige, sagt er plötzlich: "Ah, du bist ja gemischt! Achso".

"Colorism" steckt tief in der DNA vieler nahöstlicher Gesellschaften

Er dachte, meine beiden Eltern seien arabischstämmig, aber eben mit dunklerer Haut. Entsprechend hielt er es für okay, meine Mutter für ihre "Helligkeit" zu loben. Das Abwerten innerhalb einer Volksgruppe nur basierend auf der Helligkeit der Haut nennt sich Colorism. Der Irrglaube, helle Haut bedeutet, man sei hübscher, klüger, entsprechend auch besser für den Heiratsmarkt oder gute Jobs: All das gehört ganz fest zur DNA vieler arabischer und nahöstlicher Gesellschaften.

Fast jeder nicht-schwarze Muslim und/oder Araber hat schon mal mitbekommen, dass die Tochter bloß keinen Schwarzen Freund nach Hause bringen darf, weil das unsittlich wäre. Was aber viel zu wenige Leute mitbekommen: Wie grausam der 1300 Jahre lang andauernde muslimische Sklavenhandel war. Wie im Libanon oder den arabischen Emiraten noch heute Menschen mit dunklerer Haut auf widerlichste Art für ihre Arbeit als Kindermädchen oder Bauarbeiter ausgebeutet und ihrer Menschenrechte beraubt werden. Oder wie verschwiegen wird, dass viele bedeutsame Errungenschaften in der "Islamischen Welt" auf Schwarze Personen zurückgehen.

Es muss sich etwas ändern, auch hier. In der deutschen Gesellschaft leben rund fünf Prozent muslimische Menschen. Sie sollten sich endlich kritisch und flächendeckend mit anti-schwarzen Gesinnungen in ihrer Community auseinandersetzen.

