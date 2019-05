Viele wollten vor der Kamera nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Die Angst war zu groß. Auch Amina ist sich des Risikos bewusst, dass ihre Erlebnisse bei vielen Menschen für negative Reaktionen sorgen könnten. Sie weiß aber auch, dass es vielen anderen so geht wie ihr. Und sie ihnen Mut machen kann.

Wir haben Amina in Frankfurt getroffen. Was sie erlebt, erfahrt ihr oben im Video.

In Berlin haben wir mit Christian gesprochen. Er war früher Neonazi. Christian erzählt im Video, wie rechtes Gedankengut in seinem Leben Platz fand und wie fest Rassismus in seinem Alltag verankert war. Er sagt: Rechte Tendenzen waren schon immer unterschwellig da, in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis.