Was ist bei dem Vorfall genau passiert?

Derzeit kursieren drei Videos von D’Arreion Toles auf Facebook, die zeigen, wie dem Afroamerikaner von einer weißen Frau der Zugang zu seinem eigenen Apartmentkomplex verwehrt wird. In den Videos ist zu sehen, dass die Anwohnerin die Eingangstür blockiert und ihn auffordert, ihr seine Schlüsselkarte zu zeigen.

Die Frau aus dem Video scheint Toles nicht zu glauben, dass er wirklich dort wohnt und stellt sich so lange in den Eingang, bis er sich an ihr vorbeidrängt, um zu seinem Apartment zu gelangen. Doch selbst dann verfolgt ihn die Frau und möchte wissen, welche Wohnung er genau anmietet. Toles versichert ihr immer wieder, dass er ebenso wie sie ein Mieter sei und in Ruhe gelassen werden möchte. Letztendlich droht er damit, die Polizei zu rufen.