bento: In deinem Kapitel über Liebe schreibst du: "Liebe löscht Rassismus nicht aus".

Alice: Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass Rassismus ein Teil unserer Gesellschaft ist, dem wir uns nicht alleine durch eine gute Intention entziehen können. Gerade weiße Menschen, die in einer Beziehung zu einer schwarzen Person stehen – so habe ich das zumindest erlebt – glauben gerne, durch ihren Fleiß und ihren Versuch gute Nicht-Rassisten zu sein, von ihrem Weißsein erlöst zu werden. Dadurch kommt es zu vielen Verletzungen, die ich in meinem Buch beschreibe.



bento: Wie geht man in einer Beziehung – oder Freundschaft - am besten mit Rassismus um?

Alice: Wenn man keinen Raum für die Auseinandersetzung mit Rassismus lässt, weil man glaubt ihn in einer Beziehung oder Freundschaft überwunden zu haben, kann man über ganz wichtige Sachen nicht sprechen. Ich würde mir wünschen, dass wir akzeptieren, dass Rassismus eine Sache ist, mit der wir lernen müssen, umzugehen. Nur wenn man dafür den Raum lässt, kann man Rassismus reduzieren und rassistische Muster entlernen.

bento: Und wie wird man rassistische Muster wieder los?

Alice: Durch bewusste Konfrontation und Auseinandersetzung. Das bedeutet Arbeit. Es beginnt mit einer gewissen antirassistischen Einstellung. Und Antirassismus meint in diesem Fall, dass man das Vorhandensein von Rassismus akzeptiert und sich bewusst dagegenstellt. Man muss akzeptieren, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und wir eben nicht alle gleich sind. Dabei geht es nicht um eine Hierarchisierung, sondern um die Akzeptanz davon, was Diversität wirklich bedeutet. Das wäre zumindest ein erster Schritt. Aber ich bin ja auch Teil eines rassistischen Systems. Ich bin auch noch dabei, rassistische Muster zu entlernen. Ich habe die Antwort auch noch nicht gefunden. Wir suchen alle gleichzeitig danach.

bento: Du beziehst dich in deinem Buch immer wieder auf Autorinnen und Autoren, von denen du selbst viel gelernt hast. Welche Bücher sollten gerade noch gelesen werden?

Alice: "Eure Heimat ist unser Albtraum", herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah. "Exit Racism" von Tupoka Ogette ist ein unglaublich gutes didaktisches Buch, um Menschen an die Hand zu nehmen und aus ihrem 'Happy Land' rauszuführen. "Deutschland Schwarz Weiß" von Noah Sow ist das umfassendste Buch, das ich im deutschsprachigen Raum kenne. Für ein englischsprachiges Publikum würde ich auf jeden Fall auch "Plantation memories" von Grada Kilomba empfehlen. Und für schwarze Menschen, die Unterstützung in ihrer Identitätsfindung suchen, würde ich "Anleitung zum Schwarz sein" von Anne Chebu empfehlen. Und "Schwarzer Feminismus", herausgegeben von Natasha A. Kelly. Und es gibt noch so viele mehr.

bento: Ein Punkt, an dem du in deinem Buch ansetzt ist das Bildungssystem. Brauchen wir neue Lehrpläne?

Alice: Ja. Wir brauchen vor allem einen anderen Geschichtsunterricht. Besonders in Deutsch und Geschichte ist es mir aufgefallen, aber eigentlich auch überall sonst herrscht eine weiße, cis-männliche und christliche Perspektive vor. Damit zementieren wir die Perspektive, dass Europa das Zentrum der Welt ist, hier die Zivilisation erfunden wurde und Menschenrechte geschmiedet wurden, die für alle gegolten hätten. Das übersieht die Menschen, die von diesem System marginalisiert wurden und es lässt vergessen, dass ein großer Bestandteil europäischer Geschichte Kolonialgeschichte ist. Deshalb, ja: andere Lehrpläne, bitte!

bento: Am Ende deines Buches schreibst du: "Die Welt wird besser und schlechter zugleich". Was meinst du, wie wird sich unser Verhältnis zu Rassismus entwickeln?

Alice: Ich glaube, wir befinden uns gerade in einem sehr richtungsweisenden Prozess. Wir handeln aus, ob wir uns weiter auf eine antirassistische Welt zu bewegen, oder ob wir zurückrudern und alte, eigentlich längst bröckelnde Machtstrukturen doch wieder zementieren. Manchmal bin ich hoffnungsvoll und denke, es gibt viele Menschen, die sich dem Rassismus entgegenstellen, manchmal glaube ich an #Wirsindmehr. Und dann gibt es Tage, an denen ich wirklich Angst bekomme und verzweifle. Ich habe dieses Buch geschrieben, um Menschen abzuholen und den Weg nach vorne zu unterstützen, aber wie es weitergeht? Gute Frage. Ich glaube, da ist gerade sehr viel Einsatz gefragt für eine gerechtere Welt. Wir können es uns nicht erlauben, das gerade einfach auszusitzen.