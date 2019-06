Auch Finsterbusch beruft sich auf die künstlerische Freiheit, wenn er sich für sexistische Texte verteidigt. Ob die Texte von "Money Boy" und "Hustensaft Jüngling" nun Satire sind oder nicht – sie verherrlichen sexualisierte Gewalt:

"Ey, du Fiqqhure, saug meinen Pint. Komm sei einfach leise Bitch und nimm ihn in den Mund. Ich fick sie richtig hart, schieb ihr den Pint rein. In den Butt. Ich geb’ keinen Fuck, was ich mach. Denn ich bin dieser Plug, also komm und shut up."



Aus "Fiqqhure"



"Du weißt, ich geb' keinen Fuck. Bin high wie ein Bumerang

Im Sky, ich fick' deine Bitch Komm, zeig diesen Dude doch an. Ich hab' Geld (Geld), du hast nichts (nichts) Ich klau' dir deine Bitch und schick' sie auf den Strich (Strich)."

Aus "Klau deine Bitch"



Was war im Fall "Jana" passiert?

Jana hatte Finsterbusch über ihren Ex-Freund kennengelernt, der Teil der "Glo Up Dinero Gang" war. Sie habe ihn zum Flughafen begleitet, dort die Managerin von Money Boy kennengelernt und mit beiden am Flughafen noch etwas getrunken, erinnert sie sich.



Zwei Tage später habe sie eine WhatsApp-Nachricht der Managerin bekommen, die ihr einen Job am Merchandise-Stand anbot. Sie habe vor allem während der Auftritte Kontakt zu Finsterbusch gehabt, sagt Jana. Sie verkaufte währenddessen Merchandising der "Glo Up Dinero Gang".



Trotz der allgegenwärtigen sexistischen Bühnenfiguren "Money Boy" und "Hustensaft Jüngling" habe sie nur mit Finsterbusch unangenehme Situationen erlebt. "Ole ist der Einzige, der privat auch so ist, wie er sich nach außen gibt". Finsterbusch habe sie verbal beleidigt. Anfangs habe sie Kontra gegeben, ihn aber später ignoriert. Die Zeit im Team sei dadurch psychisch belastend gewesen, sie habe oft geweint, sagt Jana.

Während eines Konzerts in Stuttgart sei Finsterbusch dann übergriffig geworden. In einer kurzen Pause habe er Jana, die ebenfalls auf der Bühne war, an den Po gefasst. "Ich habe mich umgedreht, dann stand er da und ich habe gefragt: Was soll das?"

Vor der Veröffentlichung ihres Videos auf Instagram habe sie das erste Mal per Textnachricht Kontakt zu Finsterbusch gehabt, um ihm Gelegenheit zur Entschuldigung zu geben. Daraufhin habe er geschrieben, sie sei "fett und hässlich".



Jana wandte sich per Mail an Medien, sie gab Interviews (jetzt.de) und erhöhte so den öffentlichen Druck auf Finsterbusch.

Was passierte nach Janas Video?

Nach der Veröffentlichung entschuldigte sich Finsterbusch in einem kurzen schriftlichen Statement auf Instagram: "Als (die Kunstfigur) Hustensaft Jüngling kann ich mich nur schwer entschuldigen" aber "als Ole sag ich ein ernstgemeintes Sorry".



Nach ihrem Video bekam Jana Nachrichten von anderen Opfern, veröffentlichte einige davon in ihrer Story. Am Tag nach dem Video sei sie um ein Treffen mit Finsterbusch gebeten worden, sagt Jana. Sie stimmte zu: "Ich wollte, dass er sich persönlich bei mir entschuldigt". Für das Treffen an einem Samstag sei Finsterbusch dafür allein mit dem Auto von Berlin nach München gefahren.

Im Gespräch habe er ihr versichert, sich ändern zu wollen und dementierte Medienberichte, denen zufolge er gegen Jana Anzeige wegen Verleumdung erstattet haben soll. Jana überraschte seine Einsicht. Sie habe ihm angeboten, auf weitere Veröffentlichungen erst einmal zu verzichten. Die Vorraussetzung: Finsterbusch müsse sich noch einmal ausführlich, öffentlich und auch bei den anderen Opfern entschuldigen. Finsterbusch habe eingewilligt.

Zwei Wochen später, am vergangenen Freitag, kam dann tatsächlich eine zweite, ausführlichere Entschuldigung. Finsterbusch kündigte im Video die besagte Karriere-Pause an, er wolle sich künstlerisch neu aufstellen.

Reicht das?

Sollten sich die Vorwürfe von Jana und mutmaßlich anderer Frauen bestätigen: Ein ungewollter Po-Grapscher ist nach dem neuen Sexualstrafrecht eine Straftat. Als sexuelle Belästigung wird er nach §184i mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird aber nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

Auch der Fall Nele könnte juristische Konsequenzen haben. Bereits die Aufforderung an Minderjährige, Nacktfotos zu schicken ist in der Regel schon strafbar. (Aachener Zeitung)

Was sagt Jana?

Jana ist mit der Entschuldigung zufrieden. "Der Stress hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mein Ziel erreicht, dass Frauen gegen Sexismus aufgestanden sind. Wäre natürlich schön gewesen, wenn noch irgendwelche Männer aufgestanden wären."

Sie hofft, im Sommer eine Organisation für Frauen gründen zu können, die sich gegen Sexismus im Deutschrap einsetzt. "Ich bin mir sicher: Da gibt es noch einige Geschichten mehr."



Und Nele? Konnte das Entschuldigungsvideo nicht sehen: Finsterbusch hat sie auf Instagram noch immer geblockt.



Dazu kommt: Finsterbusch hat nach seiner Video-Entschuldigung zwar alle seine Instagram-Videos gelöscht. Er verdient aber weiter Geld mit seinen sexistischen Texten – der YouTube-Account mit 168.300 Followern ist noch aktiv. Auch auf der Streaming-App Spotify sind zum Zeitpunkt dieses Artikels alle Songs weiter verfügbar – auch "Klau deine Bitch", "Fiqqhure" und der Track "Willst du mit mir schlafen".