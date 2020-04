Uni und Arbeit

Content- und Community-Managerin: "Ich verkaufe mich nicht unter Wert, nur weil ich jung bin"

Die dritte Folge unserer Serie "Mein erstes Jahr im Job"

Lena, 23, hat in ihrem ersten Berufsjahr dreimal den Job gewechselt: Sie arbeitete erst in einer Agentur, dann für ein Onlinemagazin und später für einen Verband. Seit Januar ist sie Trainee in einer Social-Media-Agentur, dort will sie erst mal bleiben.