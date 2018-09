Dazu muss man wissen: Von außen betrachtet klingt es normal, dass sich ein Politiker wie Brinkhaus zur Wahl stellt – auch gegen den Willen des etablierten Kandidaten. In 70 Jahren Union gab es das aber noch nie. Stets wurde die Kandidatur vorher entschieden, die Parteichefs von CSU und CDU schlagen einen Kandidaten vor, der wird gewählt. So war es immer. Bisher. Schon dass Brinkhaus gegen Merkel an seiner Kandidatur festhielt, war eine Kampfansage.

Der Moment der Entscheidung