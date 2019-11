Die etwa 60 Impact-Teilnehmer könnten auch auf einem Juso-Kongress sein: Hipsterbärte, weiße Nike-Turnschuhe und Einhornpullis. Viele sind Anfang zwanzig, die Hälfte sind junge Männer. Da ist Laura*, die sich bei Fridays for Future engagiert und gerade versucht, sich vegan zu ernähren. Unter ihren Freundinnen traut sie sich nicht, offen zu sagen, dass sie gegen Abtreibungen ist. Johanna* schwärmt von den LifeTALKS. Das sind Workshops an Schulen, die der Verein ab der 8. Klasse gibt.

Verklemmt bin hier eher ich.

In zwei Tagen Kongress kann ich mich nicht daran gewöhnen, mit Wildfremden so offen über Abtreibung zu sprechen. Über Utrerusse, Sex, Schwangerschaftswochen, Verhütung und Föten. Über gewalttätige Beziehungen und Vergewaltigungen. All das spricht man hier an. Nur nennt man die Embryonen "Babys". Und die Schwangeren, auch wenn sie nur einen winzigen Zellklumpen in sich tragen, heißen "Mütter im Konflikt".