Kontrollen am Flughafen sind oft zufällig. Aber ich glaube, manche Menschen werden gezielt kontrolliert. Denn es kann kein Zufall sein, dass ich fast jedes Mal nach Sprengstoff kontrolliert werde. Und alle anderen eben nicht. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Pakistan. Deswegen habe ich auch eine dunkle Haut und dunkle Haare und Augen, was dazu führt, dass ich jedes Mal für eine Kontrolle am Flughafen rausgezogen werde. Ich frage in der Regel nach, wieso gerade ich kontrolliert werde und kein anderer. Da kommt dann immer die Antwort, dass das Zufall sei.

Ich glaube aber, dass die Mitarbeiter bestimmte Kriterien haben, nach denen sie gezielt suchen: Dunkle Haare, Bart und Kopftuch. Das fühlt sich unglaublich diskriminierend an.