Retro

Myspace hat einen Teil meiner Jugend gelöscht

Wir waren mal Stars...

Vor ein paar Wochen, in der WG-Küche eines Schulfreundes in Stuttgart. Etwa 4:30 Uhr, halb leere Tabakbeutel und ganz leere Weinflaschen auf dem Tisch. Wir reden vom einzigen Thema, das in so einem Moment angebracht ist: der guten, alten Zeit. Und über Musik. Er ist Musiker, ich hatte damals mit anderen aus unserem Freundeskreis eine Band. "Ein paar eurer Songs damals waren ja eigentlich ganz geil", sagt er, "gibt's da noch irgendwas online?".

Ich, gebauchpinselt: "Klar, auf MySpace!"

Die Songs, zwei an der Zahl, werden auf der Seite noch angezeigt. Aber egal, wie verzweifelt ich den Play-Button malträtiere, es passiert nichts.

Ähnliche Situationen habe ich in den letzten Jahren öfter erlebt, nachts und betrunken kommt manchmal Melancholie auf. Und alle paar Schwelg-Momente landet man wieder an einem Sehnsuchtsort, bei mir eben auf der Myspace-Seite meiner Band aus der Schulzeit. Ein paarmal hat der Player wirklich funktioniert, irgendwann aber nicht mehr.

Und jetzt ist auch klar, warum nicht.

Am Montag wurde bekannt, dass bei einem Serverumzug riesige Datenmengen von Myspace aus Versehen unwiderruflich gelöscht wurden.

Weg seien offenbar so gut wie alle Bilder, Songs und Videos, die Nutzerinnen und Nutzer zwischen 2003 und 2015 hochgeladen haben. Der Datenverlust ist wohl schon Mitte 2018 passiert. (SPIEGEL ONLINE)

Bei vielen hat diese Nachricht vor allem Überraschung ausgelöst: Was, MySpace gibts noch?

Einige haben aber auch ähnlich reagiert wie ich. Und waren traurig, schockiert, wütend.