Worum es in dem Gesetzentwurf genau geht

In Bayern wird derzeit an einem Gesetzentwurf gearbeitet, dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. Damit können psychisch kranke Menschen in Krankenhäusern festgesetzt werden. Die Polizei kann mit diesem Gesetz gegen psychisch Kranke vorgehen, ohne dass eine Straftat vorliegt. (bento)

Das Gesetz regelt eigentlich, wie Kranke besser betreut werden können, etwa durch den Aufbau eines Netzwerks für schnellere Hilfe. Es enthält aber auch Paragrafen mit Maßnahmen, die eine mögliche Gefahr von psychisch Kranken abwehren sollen:

Psychisch Kranke können „gegen oder ohne ihren Willen untergebracht werden“, also zwanghaft in Krankenhäuser eingewiesen werden.

Besuche durch Angehörige können eingeschränkt und kontrolliert werden.

Telefonate dürfen überwacht, die Wohnung durchsucht und Handys oder Laptops einkassiert werden, falls die kranke Person ihr Einverständnis nicht gibt.