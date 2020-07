Uni und Arbeit

Nadine und Steffen wuchsen in Familienbetrieben auf. Kommt man davon jemals los?

Hier erzählen die beiden, warum sie ihren eigenen Weg gehen wollten – und warum das gar nicht so leicht ist.

In einer ihrer frühesten Kindheitserinnerungen sitzt Nadine Euler am Telefon. Es klingelt, sie nimmt den Hörer ab, am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mann. Seine Frau sei in der Nacht gestorben, sagt er. Nadine bekundet dem Anrufer ihr Beileid. Dann bittet sie ihn um seinen Namen und seine Telefonnummer. "Meine Eltern rufen Sie in den nächsten zehn Minuten zurück", sagt sie und legt auf.

Damals war sie etwa zehn Jahre alt, erzählt Nadine. Ihre Eltern waren einkaufen, sie war zu Hause geblieben und hatte den Telefondienst im Bestattungsunternehmen übernommen. Viel Verantwortung für eine Grundschülerin, doch für Nadine eine Selbstverständlichkeit: "Dass mein Bruder und ich im Familienbetrieb mithalfen, gehörte zum Alltag", sagt die heute 25-Jährige.

Auch Steffen Theiß weiß, wie es ist, wenn die Eltern einen eigenen Betrieb führen: Der 25-Jährige wuchs auf einem Bauernhof auf. "Unsere Kindheit war ein Traum", sagt er – und erzählt, wie er mit seinem jüngeren Bruder Tiere fütterte, Gemüse erntete; mit neun Jahren durfte er das erste Mal Traktor fahren.

Als er in die sechste Klasse kam, erzählt Steffen, kauften die Eltern ihnen zehn Hühner, fleißige Tiere. Die Eier, die sie legten, wurden bald zu viel für die vierköpfige Familie, also begannen die Brüder, sie an Nachbarn zu verkaufen. "Das Geschäft brummte", sagt Steffen. Sie kauften Hühner dazu, erst 50, dann 500, dann 3000. Und plötzlich war aus dem kindlichen Hobby ein Geschäft geworden, die Hühner sind heute die größte Einnahmequelle der Familie.

Will ich den Betrieb übernehmen?

Nadine Euler und Steffen Theiß haben nicht nur eine ähnliche Familiengeschichte, sie sind auch ein Paar. Dass beide aus Familienunternehmen stammen, hätten sie bei ihrem ersten Date lustig gefunden, sagen sie, heute schweiße es sie zusammen. Ein Familienbetrieb sei schließlich nicht nur eine Chance, er könne auch eine Last sein.

Denn irgendwann steht man zwangsläufig vor der Frage: Will ich den Betrieb übernehmen? Und falls ich mich dagegen entscheide, wie schaffe ich den Absprung?

Als Kind habe sie die Arbeit ihrer Eltern fasziniert, sagt Nadine, doch je älter sie geworden sei, desto mehr habe sie sich vom Familienunternehmen distanziert: "Mit 13 konnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, den ganzen Tag mit trauernden Menschen zu verbringen." Anders als ihr drei Jahre jüngerer Bruder, der schon als Jugendlicher daran interessiert gewesen sei, die Firma zu übernehmen, habe sie vor allem eines gewollt: raus in die Welt. Ihren eigenen Weg gehen. "Ich wollte nicht mehr die Tochter von den Eulers sein, die Nadine aus dem Bestattungsunternehmen."