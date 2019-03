Hinter der Mahnwache unter dem Namen "40 Tage für das Leben" in Frankfurt stecken radikale Abtreibungsgegner, die von ähnlichen Initiativen in den USA inspiriert und auch in anderen deutschen Städten präsent sind.

In Frankfurt gibt es die Aktion bereits seit mehreren Jahren, immer zur Fastenzeit und zeitweise auch im Herbst. Die Aktivisten singen und beten oft stundenlang, um für ihre Ansichten zu werben. Wie Recherchen der "Frankfurter Rundschau" ergaben, sind die Initiatoren jedoch nicht nur konservative Christen, sondern waren in der Vergangenheit teilweise offenbar auch in rechtsradikalen Kreisen aktiv.