Wie ist die Situation auf dem Mittelmeer?

Bislang sind in diesem Jahr rund 100.000 Migrantinnen und Migranten in Europa angekommen, fast die Hälfte von ihnen in Spanien. Im gleichen Zeitraum waren es im Vorjahr noch etwa 154.000. (IOM)

Mindestens 1989 weitere sind bei der Überfahrt auf dem Mittelmeer ertrunken – die meisten von ihnen im zentralen Mittelmeer. Dort überlebten mehr als fünf Prozent der Migranten die Reise nach Europa nicht. Im Vorjahreszeitraum lag ihr Anteil noch bei weniger als der Hälfte.

Was bedeutet das?

Die Abschottung, wie sie vor allem von Italien und Malta vorangetrieben wurde, sorgt offenbar für mehr Todesfälle im zentralen Mittelmeer. Seit 2017 setzt die EU darauf, dass die libysche Küstenwache Migranten aufgreift und sie zurück in das Land bringt.