Man könne sich mit Komplettlösungen für "unvorhergesehen Ereignisse" eindecken, sagt Michaelis: "Man muss kein Prepper sein – das Angebot ist für Jedermann leicht zugänglich." Kassenschlager seien tatsächlich die Konservendosen, egal ob vegan oder mit Fleisch. Für jeden Geschmack habe das Portal seinen "Kundenkreis", sagt Michaelis.

"Ration1" mag als Konservenshop noch ziemlich nüchtern sein – andere besorgen souverän das Geschäft mit der Angst, notfalls auch mit Falschbehauptungen.

So warnt zum Beispiel der Shop "Notvorsorge.com" vor "unruhigen Zeiten" und behauptet, neuste Statistiken würden belegen, dass die Kriminalität in Deutschland steige. Zwar ist genau das Gegenteil der Fall – das BKA weist so niedrige Zahlen wie seit 1992 nicht mehr aus – die Seite bietet trotzdem Selbstschutzwaffen wie den "JPX4 Jet Defender" an, eine lasergesteuerte Pfefferspray-Pistole und laut Anbieter das "effektivste Selbstverteidigungsgerät in Europa um sich zu schützen ohne dass der Gegner gleich getötet wird".