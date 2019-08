Herkunft nennen oder nicht?

Allerdings sind die Vorstellungen darüber, wie man den Kontext richtig herstellen könnte, auch durchaus unterschiedlich: Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen, will beispielsweise mit einem Erlass künftig alle Polizeidienststellen in NRW verpflichten, die Herkunft aller Tatverdächtigen zu nennen. Der Minister argumentiert, das schaffe Transparenz und lege Fakten offen. So hofft Reul, Menschen zuvorzukommen, die Gewalttaten politisch ausschlachten wollen und einseitig Stimmung gegen Ausländer machen. (WDR)

Bisher gehen die Pressestellen bei dem Thema unterschiedlich vor: Köln und Recklinghausen orientieren sich bisher am Pressekodex. Der besagt, dass die Herkunft in der Regel nicht erwähnt werden soll, außer es bestehe ein "begründetes öffentliches Interesse". Auch Berlin orientiert sich an dieser Vorgabe. Dort bestehen laut Pressesprecherin "keine Bestrebungen, die bewährte Praxis zu verändern". In Hamburg dagegen wird jetzt schon grundsätzlich die Nationalität aller Tatverdächtigen benannt.