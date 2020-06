Vom rechten Rand in die Mitte rückte der Begriff unter anderem 2010, als die CDU-Politikerin Kristina Schröder und der damalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir eine deutschenfeindliche Stimmung an Brennpunkt-Schulen mit hohem Migrantenanteil beklagten (FAZ). Zeitgleich erschien das mit rechtsextremen und antiislamischen Thesen gespickte Buch "Deutschland schafft sich ab" vom SPD-Lokalpolitiker Thilo Sarrazin. Es wurde zum Bestseller.

Mehr als 41.000 politisch motivierte Straftaten – die Mehrheit rechtsextrem

Aktuell versucht vor allem die AfD, den Begriff zu etablieren. In einer aktuellen Anfrage im Bundestag wollte die rechte Partei wissen, wann Sicherheitsbehörden planen, "Deutschfeindlichkeit" als Kategorie einzuführen – ohne zu wissen, dass dies längst geschehen war. An anderer Stelle fordern AfD-Politiker, die Kategorie in den Paragraf der Volksverhetzung aufzunehmen (Welt). Ein über viele Jahre vor allem in rechtsextremen Kreisen gehypter Begriff hat es durch die Aufnahme in die Kriminalstatistik nun in die Verantwortung des Innenministeriums geschafft.