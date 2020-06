Ich dachte mir: 'Okay, die Sache hat sich erledigt, dann können sie es ja wegschmeißen.' Der Mitarbeiter sagte aber, er müsse die Polizei rufen. Das sei so das Protokoll. Das erste, was die Polizisten sagten, war: "Do you speak German?" Ich erwiderte, dass ich Deutsch spreche, aber einer schrie mich an "Verstehen Sie mich überhaupt?". An seiner Art merkte ich schon, das geht irgendwie in die falsche Richtung.

Ich wollte erklären, was passiert war. Der Polizist hat mich direkt beschuldigt, dass ich Geldwäsche betreiben wollte. Als ich ihm meine Adresse sagte, hieß es direkt, ich lüge. Als ich mich erklären wollte, rastete der Polizist einfach aus und schrie, dass ich doch endlich meinen Mund halten solle. Ich fragte dann "Behandelt man so schwarze Menschen in Deutschland?" Er sagte "Nein, so behandelt man Kriminelle." In meinen 23 Jahren in Deutschland hatte ich mich noch nie so entmenschlicht gefühlt. Nachdem die Polizei weg war, bin ich in Tränen ausgebrochen und musste das erst mal sacken lassen. Du konntest den Hass richtig spüren."

"Ich habe denen gesagt, dass Racial Profiling verboten ist" – Tarik Tesfu, 34, Moderator und Kabarettist aus Berlin