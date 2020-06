bento: Eine taz-Autorin hat in einer Kolumne über die Polizei empfohlen, alle Angestellten auf einer Müllhalde unter "ihresgleichen" arbeiten zu lassen. Was hältst du von dem Text?

Ewane: Ich kann mit der Kolumne nichts anfangen. Ich finde sie flach und die Satire daran schwer zu erkennen.

bento: Wie stehst du dazu, dass Innenminister Horst Seehofer die Autorin anzeigen will?

Ewane: Das halte ich auch für Quatsch. Satire ist wichtig für eine Gesellschaft, sie hält uns wach. Hier hat eine Journalistin Kritik geäußert, egal, ob wir die Form mögen. Sie wird schon ihre Gründe haben, warum sie den Text so formuliert hat. Vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht.

bento: In rappst und arbeitest in deiner Musik selbst mit Worten. Wie viel hilft denn da so ein Text in der Debatte um Polizeirassismus weiter?

Ewane: Der Text selbst hilft nicht weiter. Ich sehe jetzt nur, dass sich junge Menschen, die gerne mal "Fuck the Police" sagen, sich in ihrer Anti-Haltung bestärkt fühlen. Aber zumindest reden wir endlich darüber, dass etwas schief läuft. Deutschland hat eine kritikfähige Gesellschaft, also können wir so eine Kolumne aushalten. Man muss mit allen im Gespräch bleiben.