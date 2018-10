Und kamen nicht nur von Mitschülern, auch von Vorgesetzten.

Ein Schießausbilder sagte zum Beispiel mal sinngemäß, dass wir das Schießen üben müssten, weil zurzeit so viele "Gäste" nach Deutschland kämen. Der stellvertretende Leiter der Polizeischule hielt im Ethikunterricht mal eine Stunde darüber, dass er sich in seiner Heimat nicht mehr wohl und sicher fühle, weil an Silvester so viele Ausländer laut auf der Straße gefeiert hätten.

In einer anderen Stunde ging es darum, polizeiliche Sachverhalte mit Menschen mit Migrationshintergrund aufzuklären. Er hat sich breitschultrig hingestellt und einen Türken klischeehaft nachgemacht.