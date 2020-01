Die Schilderung überrascht Eva allerdings nicht. Sie erlebe häufig, dass Beamtinnen und Beamten oder auch Polizei-Studierende nicht ausreichend für sogenannte "vorurteilsgeleitete Kriminalität" sensibilisiert seien. Darunter fällt zum Beispiel Kriminalität, die aus Hass gegen Frauen entsteht.

Drohungen im Internet würden oft weniger Ernst genommen als solche, die offline erfolgen. In der polizeilichen Ausbildung im Hamburg – auch an der Akademie, an der sie lehrt – spiele Hasskriminalität im Netz bisher eine zu kleine Rolle. "Das ist ein großes Problem, weil das Internet eine sehr wichtige Rolle bei der Extremisierung von Menschen spielt", sagt Eva. Auch die freiwilligen Fortbildungsangebote für Beamtinnen und Beamte hält sie für "nicht ausreichend". Sie sieht sowohl Polizei als auch Hochschulen und Politik in der Verantwortung, Hasskriminalität im Internet ernster zu nehmen.

Von der immer wieder aufkommenden Forderung nach eine Klarnamenpflicht im Netz, wie sie zuletzt Wolfgang Schäuble vorschlug, hält Eva dennoch nichts – und auch viele Experten glauben nicht an die Umsetzbarkeit eines solchen Vorschlages und halten ihn für gefährlich (DER SPIEGEL).

Die Polizei solle dafür bei Hass im Netz, der sich unter der Strafbarkeitsgrenze bewegt, lieber genauer hinsehen, sich stärker sensibilisieren und präventiv arbeiten, sagt Eva. "Auch online können Gefährderansprachen ein wirksames Mittel sein".

Auch Janin hofft, dass die Polizei in Sachen Medienkompetenz und Cyberkriminalität besser geschult werde, "damit solche Sachen direkt ernster genommen werden". Niemand dürfe Angst davor haben müssen, eine Anzeige zu erstatten.

Einen weiteren Schritt in diese Richtung könnte Eva selbst mit ihrem Tweet ausgelöst haben: Das Social-Media-Team der Polizei Bremen reagierte schnell auf Janins Post. Man nehme die Beschwerde sehr ernst, twitterten sie. Tatsächlich habe sich wenig später eine Beamtin bei Janin gemeldet. Von da an habe sie sich endlich ernstgenommen gefühlt. "Ich habe einen Termin bekommen, um die Aussage nochmal zu machen. Die Beamtin hat mich gefragt, ob es mir gut geht, ob ich mich sicher fühle." Der Termin sei positiv verlaufen. "Ich wurde so behandelt, wie es beim ersten Mal hätte laufen sollen." In ihrer Aussage habe sie auch auf die anderen Streamerinnen hingewiesen, die ebenfalls bedroht wurden.

Laut Polizei Bremen läuft mittlerweile ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten, der Janins erste Aussage aufgenommen hat. Er sei von Aufgaben mit Bürgerkontakt entbunden, bis die Vorwürfe geklärt seien.

Außerdem nehme man den Vorfall zum Anlass, "die internen Prozesse bei der Anzeigenaufnahme von Straftaten im Internet grundsätzlich zu überprüfen".