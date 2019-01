Dass die Polizei aber stattdessen auf Schlagfertigkeit, Humor und Coolness setzt, lässt auch einen weiteren, unangenehmen Schluss zu:

Denn indem man mit guten Punchlines oder vermeintlich romantischen Aktionen viral geht, kann man natürlich von Problemen ablenken.

Wenn alle über die schlagfertige Antwort auf irgendeinen Idioten lachen, kann man dieses Video, in dem Polizisten einen mutmaßlichen Fahrraddieb bei einer Festnahme extrem hart angehen, schnell vergessen. So lässt sich die Aufmerksamkeit ganz elegant von Punkten lenken, bei denen die Polizei nicht so gut weg kommt – zum Beispiel struktureller Rassismus oder Verflechtungen mit Rechtsextremen. Probleme, die man nicht so einfach im Kumpelton wegtwittern kann.