"Bei Präsenzkongressen ist es auch so, dass man mal rausgeht und wieder reinkommt. Dann unterhält man sich ein bisschen mit den anderen oder diskutiert in kleiner Runde miteinander." Der Austausch im kleinen Rahmen wurde heute in WhatsApp-Gruppen ausgelagert. Immer wieder, wenn parallel Nachrichten ankommen, schmunzelt Eva ihren Bildschirm an und tippt etwas in ihre Tastatur.

"Am meisten fehlt mir schon das Gemeinschaftsgefühl", sagt Eva. Die zahlreichen Grußworte von Freien Demokraten und Jungen Liberalen aus anderen Landesvorständen, die sich den Tag über dazuschalten, und die begleitenden WhatsApp-Chats machen die Tatsache nicht wett, dass Eva den ganzen Tag alleine an ihrem Schreibtisch sitzt.