Gerechtigkeit

Sein Freund, der Baum: Johannes besetzt eine Eiche und macht damit Politik

Seit mehr als vier Monaten lebt der 22-jährige Johannes in einer Eiche im Ruhrgebiet, damit sie nicht für ein Neubaugebiet gefällt wird.

Eine Eiche steht in Castrop-Rauxel, seit 250 Jahren. Kein Sturm, kein Krieg, kein Klimawandel konnte ihr etwas anhaben. Sie wuchs in die Höhe, 30 Meter, vielleicht 40, die Äste und Zweige ähnelten immer mehr den Nervenbahnen eines Gehirns. Nun lebt Johannes in dem Baum. Ohne ihn wäre die Eiche längst fort. Ohne ihn wären auch die Menschen längst fort, die seit Monaten vor der Eiche wachen.

Ohne Johannes würden die Bürgerinnen und Bürger in Castrop-Rauxel nicht so sehr darüber diskutieren, was eigentlich wichtiger ist: Neue Häuser oder Umweltschutz? Investor- oder Bürgerinteressen?

Johannes ist 22. Nach dem Abitur verlässt er seine Heimat, eine Kleinstadt bei Krefeld, und fliegt nach Neuseeland. Dort schläft er zwei Jahre im Auto oder im Zelt, macht kleine Jobs. Nach seiner Rückkehr schließt er sich dem Protest um den Hambacher Forst an. Wie andere Bewohner auch legt er sich einen zweiten Namen zu. HambiPotter nennt er sich fortan, trägt einen Mantel mit dem Gryffindor-Wappen und einer spitzen Kapuze. Im September 2019 hört er von der alten Eiche in Castrop-Rauxel.

Wie Johannes in der Eiche lebt

Castrop-Rauxel hat 75.000 Einwohnern und liegt nordwestlich von Dortmund. Auf fast 40 000 vor sich hinwildernden Quadratmetern will ein Investor 70 Häuser bauen. Im April 2019 hat der Stadtrat den Bebauungsplan mit 37 zu 12 Stimmen genehmigt. SPD, CDU und FDP sind dafür, Grüne, Linke und "Freie Wähler Initiative" (FWI) sind dagegen. Für das Projekt will der Investor auch den Baum fällen, der mittlerweile nur noch "die alte Eiche" genannt wird. Alle Versuche, das zu verhindern, sind gescheitert. Ein Bürgerbegehren mit 6000 Unterschriften lässt die Stadt nicht zu. Dem Verein "Rettet die alte Eiche" läuft die Zeit davon. Ab 1. Oktober 2019 darf der Investor Dreigrund aus Herne den Baum fällen. Doch vorher kommt Johannes.

Am Vorabend, kurz vor Mitternacht, klettert er auf den Baum, befestigt seine Hängematte in zehn Metern Höhe und legt sich hinein mit seinem Schlafsack. Noch in der Nacht steht die Polizei unter der Eiche und fordert ihn auf, wieder herunterzukommen, berichtet er. Doch Johannes bleibt. Morgens rückt der Baumfälltrupp an, sieht Johannes im Baum und zieht wieder ab.

Johannes und die Rentner

Mehr als vier Monate später steht die Eiche noch immer, Johannes ist noch immer da oben, mit Regenplane über der Hängematte. "Ich weiche nicht von dieser Eiche und werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass Natur nicht platt gemacht wird", sagt er. Langeweile habe er nicht. Er hat das Grundgesetz dort oben, das Strafgesetzbuch und die Bibel, er liest Artengutachten und Bebauungspläne, er hält die Social-Media-Kanäle der alten Eiche aktuell.