Was ist bei dem Poetry Slam passiert?

Veranstaltet wurde der Poetry Slam vom Jugendstadtrat und der Initiative "Speyer ohne Rassismus – Speyer mit Courage". Dabei traten fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer an (Die Rheinpfalz). Eine Teilnehmerin war die Tochter der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst. Videos des Auftritts kursieren im Internet. Im ersten Text der 14-Jährigen bei der Veranstaltung hieß es: "Multikulti tralala, die ganze Welt ist da" oder "Deutschland, heilig Aufnahmeland."

Ihren zweiten Text begann sie mit gespielter Entrüstung in der Stimme: "Der Neger ist kein Neger mehr. Zigeuner darf man auch nicht sagen. Rassistisch ist das beides sehr, so hört man es an allen Tagen." Wer es trotzdem wage, der werde ausgebuht. Und wenn der "Sarotti-Mohr" jetzt weiß werde, dann nenne sich das Zivilcourage. "Und wisst ihr was? Das ist für'n Arsch", so die 14-Jährige weiter.