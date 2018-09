Rodrigo erinnert sich: Er beobachtete, wie sein Onkel und dessen Kumpels kifften oder sich Shabu spritzten. Anschließend machten sie nach, was sie gesehen hatten, was Kinder eben so tun. Mit 12 Jahren die erste selbstgedrehte Zigarette, die dann doch ein Joint war. Es folgten Shabu, Crystal Meth.

Ihr Onkel kontrollierte als Drogenboss das Viertel, in dem sie lebten. Er gab den Brüdern Drogen und Taschengeld, dafür warnten sie ihn vor Polizeipatrouillen und hielten Geschäftspartnern die Tür auf. "Die Droge ist meine Familie“, sagt Rodrigo. "Mein Bruder und ich waren uns selbst überlassen – ich brauchte etwas, zu dem ich gehören konnte."