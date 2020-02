bento: Aber gerade diese Rede war in ihrer Krawalligkeit doch eine Inszenierung! Die AfD hat den Krach in den Bundestag geholt und alle ziehen nach.



Philipp: Überhaupt nicht, in der Rede ging es um Fakten. Aber ich sage auch: Wer Botschaften vermitteln will, muss sie klar akzentuieren. Die Menschen sehnen sich nach politischer Unterscheidbarkeit. Wir sind nicht in den Bundestag gewählt worden, um uns gegenseitig Texte vorzulesen – Leidenschaft gehört zur Politik. Aber klar: Polarisieren, nur um zu polarisieren, bringt nichts – und wäre auch unaufrichtig.

bento: Anfang der Woche hast du am Holocaust-Gedenktag über Antisemitismus unter Muslimen gesprochen. In den Augen vieler war genau das polarisieren, nur um zu polarisieren.

Philipp: Die Aussage war Gegenstand eines längeren Interviews, in dem ich auf die Frage geantwortet habe, was sich in den letzten Jahren in Deutschland geändert hat. Am Holocaust-Gedenktag steht natürlich unbestritten unsere deutsche Verantwortung im Vordergrund. Darüber habe ich im Interview ausführlich gesprochen. Ich habe nie gesagt, dass Deutschland vor allem ein Problem mit muslimischem Antisemitismus hat. Das ist auch nicht der Fall, denn der Schwerpunkt liegt ganz klar beim Rechtsextremismus. Vielleicht wäre es politisch klüger gewesen, die Muslime im Zusammenhang mit dem Holocaust-Gedenktag gar nicht erst zu benennen, aber zu einem vollständigen Bild einer heutigen Antwort auf den Antisemitismus gehört eben eine Betrachtung jeder Art von Antisemitismus.



bento: Also doch manchmal lieber gar nichts sagen? Oder bist du einer, der lieber in der Debatte nachlegt?

Philipp: In diesem konkreten Fall weder noch. Ich habe nicht nachgelegt, sondern einfach nur richtiggestellt.