Schon jetzt ist "Die Zerstörung der CDU" erfolgreicher als jedes Wahlwerbevideo zur Europawahl. Das Video des 26-jährigen YouTubers Rezo hat fast fünf Millionen Views in fünf Tagen – dagegen kommen sogar die Videos von Martin Sonneborn und Nico Semsrott von Die Partei nicht an. Es ist eine Abrechnung, auf die viele Politikerinnen und Politiker offenbar nicht vorbereitet waren. Am Mittwoch kündigte die CDU eine Antwort von Philipp Amthor an. Einen Tag später wurde das Video, obwohl nach SPIEGEL-Informationen bereits abgedreht, wieder abgesagt. Das wirkt wie eine Kapitulation.