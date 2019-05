Und das ist auch okay so, politische Einstellungen sind schließlich keine Frage des Alters. Was nicht okay ist: ihn auf Alter und Äußerlichkeiten zu reduzieren.

Auch während Twitter-Deutschland am Mittwochabend auf das Amthor-Video wartete, gab es viele Tweets, die in genau diese Kerbe schlugen.

Viele Tweets wirkten, als hoffe man nur darauf, der CDU und Amthor beim Scheitern zuzusehen. Es stimmt ja auch, aus YouTuber-Sicht hätte Amthor nur verlieren können: ein schnell geschnittenes "Zerstörungsvideo" passt nicht zu ihm. Ein seriös eingesprochenes hingegen passt nicht als Antwort. Also lieber nur Witze machen, statt auf Inhalte warten!