5. Was könnte sich jetzt ändern?

Die prekäre Situation der Pflege in Deutschland offenbart eine Frage: Was ist ein gutes Pflegesystem unserer Gesellschaft wert?

Beispiele, in denen die Pflege bereits anders organisiert wird, gibt es in europäischen Nachbarländern. In den Niederlanden etwa, arbeiten Kräfte in der häuslichen Pflege eigenverantwortlich (Guardian). Johann-Moritz von der "Jungen Pflege" steht im Austausch mit Kolleginnen aus anderen Ländern. Er sagt, man habe mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. "Das ist auch historisch bedingt." Deutschland hinke aber in vielen Punkten hinterher. Etwa beim Thema Hierarchien. In anderen Ländern sei der Verantwortungsbereich, den eine Pflegekraft durch Weiterbildungen erreichen kann, höher. Das mache den Beruf deutlich attraktiver für junge Menschen.

Eine wichtige Rolle spiele dabei auch die Anerkennung als kompetente Fachkräfte. Auch Elif betont, dass ihr das wichtig sei: "Wir lernen in drei Jahren Ausbildung nicht die Kunst des Hintern-Abwischens." Anna sagt: "Würden Politik und Gesellschaft anerkennen, dass wir hochqualifizierte Fachkräfte sind, wäre die Debatte um die Gehälter eine andere."

Durch die Coronakrise zeigen sich auch in der Pflege deutlich die vorhandenen Missstände. In Krankenhäusern sollen Krankenschwestern im Eildurchlauf zu Intensivpflegerinnen weitergebildet werden (NDR). Altenpfleger aus Osteuropa kommen nicht mehr nach Deutschland und hinterlassen Lücken in der Versorgung von Pflegebedürftigen (SPIEGEL).

Aber die Strukturen lassen sich jetzt nicht herzaubern – und erst recht nicht das Personal. So sieht das auch die "Junge Pflege": "In der Intensivmedizin sprechen wir mindestens von einer dreijährigen Berufsausbildung und zusätzlich zwei Jahren Fachausbildung. Da herrscht ein Bild vor, dass man bei einer Beatmungsmaschine einfach nur auf einen Knopf drücken müsste. Das ist, als ob man jemanden einen Crashkurs im Autofahren machen lässt und ihn dann auf die Straße schickt."

Dennoch hoffen die beiden auf die Zeit nach Corona. "Jetzt steht erst einmal die Versorgung im Vordergrund. Danach müssen wir diese Chance wahrnehmen und langfristige Änderungen erreichen. Einmalige Bonuszahlungen reichen da nicht aus. Sonst haben wir ein: 'Nach der Krise ist vor der Krise'.", sagt Johann-Moritz.

Elif würde später gern in den Bereich der ersten Hilfe gehen, sie möchte für Menschen in Krisensituationen als erste Ansprechperson da sein. Doch sie hat Angst vor der Zukunft. "Wenn es irgendwann soweit kommt, dass ich dauernd aus Zeitnot entscheiden muss, wer lebt und wer stirbt, dann könnte ich den Beruf nicht mehr machen."